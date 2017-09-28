“الوفاء للمقاومة”: مشاريع قوانين العقوبات الجديدة التي يبحثها الكونغرس عدوانية وتستهدف لبنان

حيت كتلة “الوفاء للمقاومة” مواقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من على منبر الامم المتحدة وفي فرنسا لا سيما لجهة حفظ حق لبنان بالمقاومة، واصفاً إياه بالموقف الوطني المسؤول.

ورأت الكتلة بعد اجتماعها الأسبوعي أن تعاون السلطات في ما بينها الطريق الصحيح لتحقيق التوازن ولمعالجة التباينات، معتبراً أن الاحتكام الوطني المسؤول الى الدستور من شأنه أن يضع النقاط على النقاط الخلافية بدءا من ملف تطبيق السلسلة وإقرار الموازنة وصولا الى حل أزمة النازحين. ودعت الكتلة لعدم الانصياع للضغوطات الدولية، لافتة إلى أن لقاء باسيل-المعلم إيجابي.

كما نبهت إلى ان مشاريع قوانين العقوبات الجديدة التي يبحثها الكونغرس الأميركي ضد “حزب الله” هي مشاريع عدوانية تصعيدية تستهدف لبنان مجتمعا ودولة ومؤسسات، مشددة على ان “أحدا في العالم لن يستطيع سلب لبنان وشعبه حقه في الدفاع عن ارضه”.