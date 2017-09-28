المسيرة

عناوين “المسيرة”: “الدولة والجيش والشعب” الثلاثية التي تدوم

عناوين “المسيرة” – العدد 1630:

  1. 1- لبنان الكبير والشرق الأوسط الجديد

«حزب الله» نموذجًا

 

  1. 2- نحن هنا – “الدولة والجيش والشعب” الثلاثية التي تدوم

 

  1. 3-وزير الثقافة غطاس خوري: لا فائدة من لقاء الحريري ـ نصرالله

متفقون مع القوات استراتيجيًا ومحكومون بالتفاهم مع جنبلاط

 

  1. 4-علاقة فاترة بين قصر بعبدا والبيت الأبيض

واشنطن تريد حقيقة تجنيب لبنان تبعات اللجوء

 

  1. 5-الرواتب والضرائب والإصلاحات

كيف للبنان أن يستفيد من التجربة الإيطالية؟

 

  1. 6-قصة مشهدية قداس الشهداء أيلول 2017

ماذا قال طلال حيدر لسمير جعجع؟

 

  1. 7-بعد ما خلص أيلول الشهدا…

وجوههم أيقونات الصمود المستحيل

 

  1. 8-مؤتمر «القوات اللبنانية» 21 في مقاطعة أميركا الشمالية

قلب إنتشاري نابض، لدور إنتخابي عادل

 

  1. 9-مروان محفوظ… أحلى سهرية وأحلى موال

زياد الرحباني صار شي تاني

 

  1. 10-ألزهايمر… قصص ضائعة بين المضحك والمبكي

والدي لم يعد والدي… كيف أهتم به؟

 

  1. 11-HOME AGAIN

فرخ البط ليس عواما في مجال الكوميديا الرومنسية

 

  1. 12-مهرجان بيروت الدولي للسينما في دورته ال17

يحتفل بمرور 20 عاما على انطلاقته

 

  1. 13-نادي «سيدني الأرز»: جسرُ تواصلٍ بين أستراليا ولبنان

 

  1. 14-آخر مشهد – شكراً شيخ نعيم

 

للإشتراك في “المسيرة” Online:

http://www.almassira.com/subscription/signup/index

from Australia: 0415311113 or: [email protected]

 

 

 

 

كلمات مفتاحية:
حزب الله
المصدر:
المسيرة

اخترنا لكم

خبر عاجل