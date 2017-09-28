المسيرةالخميس 28 أيلول 2017 عناوين “المسيرة”: “الدولة والجيش والشعب” الثلاثية التي تدوم عناوين “المسيرة” – العدد 1630: 1- لبنان الكبير والشرق الأوسط الجديد «حزب الله» نموذجًا 2- نحن هنا – “الدولة والجيش والشعب” الثلاثية التي تدوم 3-وزير الثقافة غطاس خوري: لا فائدة من لقاء الحريري ـ نصرالله متفقون مع القوات استراتيجيًا ومحكومون بالتفاهم مع جنبلاط 4-علاقة فاترة بين قصر بعبدا والبيت الأبيض واشنطن تريد حقيقة تجنيب لبنان تبعات اللجوء 5-الرواتب والضرائب والإصلاحات كيف للبنان أن يستفيد من التجربة الإيطالية؟ 6-قصة مشهدية قداس الشهداء أيلول 2017 ماذا قال طلال حيدر لسمير جعجع؟ 7-بعد ما خلص أيلول الشهدا… وجوههم أيقونات الصمود المستحيل 8-مؤتمر «القوات اللبنانية» 21 في مقاطعة أميركا الشمالية قلب إنتشاري نابض، لدور إنتخابي عادل 9-مروان محفوظ… أحلى سهرية وأحلى موال زياد الرحباني صار شي تاني 10-ألزهايمر… قصص ضائعة بين المضحك والمبكي والدي لم يعد والدي… كيف أهتم به؟ 11-HOME AGAIN فرخ البط ليس عواما في مجال الكوميديا الرومنسية 12-مهرجان بيروت الدولي للسينما في دورته ال17 يحتفل بمرور 20 عاما على انطلاقته 13-نادي «سيدني الأرز»: جسرُ تواصلٍ بين أستراليا ولبنان 14-آخر مشهد – شكراً شيخ نعيم للإشتراك في “المسيرة” Online: http://www.almassira.com/subscription/signup/index from Australia: 0415311113 or: [email protected] كلمات مفتاحية: حزب اللهالمصدر: المسيرة