بالصور: وفاة مؤسس مجلة Playboy

هيو هيفنر، الأميركي الذي أسس مجلة Playboy الشهيرة، والموضوع دائماً في قائمة “أهم الشخصيات الإباحية” بالعالم، توفي فجر اليوم الخميس بعمر 91 سنة في “قصر بلاي بوي” الذي كان يقيم فيه بمدينة لوس أنجلوس.

ابنه كوبر، مدير عام مؤسسة “بلاي بوي إنتربرايزس”، نعاه في بيان ذكر فيه أنه “كان محاطاً بأحبائه” حين وفاته، ووصفه برائد إعلامي وثقافي “وصوت مؤثر في أهم الحركات الثقافية والاجتماعية الداعية إلى حرية التعبير” كما قال.

ثروته 43 مليوناً من مجلة توزع 7 ملايين

هيفنر، الذي كان يظهر محاطاً دائماً بأجمل النساء، قضى معظم حياته ناشطاً في عالم الإباحيات المصورة وأصدر العدد الأول من مجلة “الفتى اللعوب” في أول تشرين الاول 1953 بشيكاغو “بكلفة 1000 دولار، اقترضها من والدته” وفق سيرته المتضمنة أنه صاحب ثروة تزيد عن 43 مليون دولار.

في سيرته أيضاً، أنه تزوج 3 نساء وارتبط من دون زواج بخمس أخريات، ومن بعضهن له 4 أبناء، أشهرهم Christie Hefner المسؤولة عن المجلة التي أصبحت بين الأكثر توزيعاً بعدد من اللغات في 30 دولة، ووصل توزيعها مجتمعة فيها إلى 7 ملايين نسخة.