مصادر وزارية بارزة: إنتظِروا حدثا سياسيا ديبلوماسيا هاماً

دعت مصادر وزارية لبنانية بارزة عبر صحيفة “السياسة” الكويتية، إلى إنتظار حدث سياسي ديبلوماسي على درجة من الأهمية، يُرجّح حصوله في الأيام المقبلة، سيكون له تأثير على الساحة اللبنانية،

إلى ذلك، رجّحت المعلومات المتداولة في بيروت لـ”السياسة”، أن يزور السعودية في الأيام المقبلة، بعد زيارة رئيس حزب “القوات اللبنانية” الدكتور سمير جعجع ورئيس حزب “الكتائب” النائب سامي الجميل، مجموعة من الشخصيات السياسية اللبنانية، في محاولة لإستشراف آفاق المستقبل مع القيادة السعودية وانعكاسات التطورات في المنطقة على الوضع اللبناني.