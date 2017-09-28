تدابير سير من طبرجا حتى جونية الأحد

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة، في بيان، أنها ستتخذ تدابير سير بتاريخ 1 تشرين الأول 2017 تزامناً مع تنظيم النادي اللبناني للسيارات والسياحة سباق AQUATHLON CHALLENGE – JOUNIEH 2017، على الشكل الآتي:

إقفال الطريق البحرية اعتباراً من الساعة 8.30 ولغاية الساعة 11.30 من التاريخ المذكور، وذلك من طبرجا مركز الأحرار مروراً بمستديرة العنتبلي، باتجاه المعاملتين – kfc – سوق جونية العتيق – مستديرة ملك الطاووق – باتجاه ATCL، وسيتم تحويل السير الى الأوتوستراد.

لذا تدعو المواطنين الى التقيد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام.