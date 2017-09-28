محلياتالخميس 28 أيلول 2017 تدابير سير من طبرجا حتى جونية الأحد أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة، في بيان، أنها ستتخذ تدابير سير بتاريخ 1 تشرين الأول 2017 تزامناً مع تنظيم النادي اللبناني للسيارات والسياحة سباق AQUATHLON CHALLENGE – JOUNIEH 2017، على الشكل الآتي: إقفال الطريق البحرية اعتباراً من الساعة 8.30 ولغاية الساعة 11.30 من التاريخ المذكور، وذلك من طبرجا مركز الأحرار مروراً بمستديرة العنتبلي، باتجاه المعاملتين – kfc – سوق جونية العتيق – مستديرة ملك الطاووق – باتجاه ATCL، وسيتم تحويل السير الى الأوتوستراد. لذا تدعو المواطنين الى التقيد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام. كلمات مفتاحية: قوى الأمنالمصدر: قوى الأمن الداخلي