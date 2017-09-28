الدائرة الإعلامية في “القوات”: الجسم القواتي محصّن من الخلافات والاختراقات

نفت الدائرة الإعلامية في حزب “القوات اللبنانية” جملة وتفصيلا ما ورد في مقال الكاتبة ليا القزي عن خلافات قواتية في طرابلس والمنية الضنية، وتؤكد ان الجسم القواتي محصّن من الخلافات والاختراقات لأن ما يجمعه قضية وتاريخ وشهداء ورؤية مستقبلية، والحيوية الحزبية الاستثنائية داخل “القوات” تبقى باستمرار تحت سقف القرارات القيادية.

وتستهجن الدائرة الإعلامية الحرتقة التي يمتهنها البعض في محاولات يائسة للنيل من “القوات”، وتؤكد بالمناسبة أن المرشح عن المقعد الماروني في طرابلس إيلي خوري هو مرشح دائرة طرابلس – المنية – الضنية ويحظى بثقة القيادة التي رشحته والرفاق في الدائرة الذين يضعون كل ثقلهم لانتخابه نائبا عن هذه الدائرة وكل لبنان.