لقاء طلاب “القوات” – “التقدمي الإشتراكي” لتعزيز التعاون والتنسيق بين الحزبين

زار وفد من دائرة بعبدا والشوف وعاليه في مصلحة طلاب “القوات اللبنانية” مركز وكالة داخلية عاليه في الحزب التقدمي الإشتراكي، ضمّ رئيس الدائرة سليم أبي ضاهر، ورؤساء قطاعات عاليه، المتن الأعلى، المدارس، ورؤساء خلايا رشميا، بسرين، الشويفات، سلفايا والكحالة.

وكان في إستقبالهم مسؤول المناطق في منظمة الشباب التقدمي كمال العماطوري، وكل من أمين سر مكتب عاليه في المنظمة فريد خداج، أمين سر مكتب الغرب رياض جعفر، أمين سر مكتب المتن سامر أبو عاصي، أمين سر مكتب الشويفات وسام أبو فخر، أمين سر مكتب الجرد حمد سليم، بالإضافة الى مجموعة من أعضاء مكاتب قضاء عاليه.

واوضح أبي ضاهر ان اللقاء وإن كان تعارفياً بين رؤساء الخلايا في مصلحة طلاب “القوات” ومنظمة الشباب التقدمي في قضائي بعبدا – عاليه، الا انه اكثر من طبيعي ويهدف لتعزيز التعاون والتنسيق، وخصوصا في الأيام القادمة ونحن على مشارف الانتخابات النيابية، مؤكداً بأن “هذا التحالف قائم بيننا وبين الحزب التقدمي الاشتراكي ويجب الحفاظ على العلاقة العمل سوياً من أجل العيش المشترك”.

من جهته، رحب العماطوري بالوفد القواتي، مشددا على أهمية المحافظة على الإنجاز التاريخي الذي رسخه البطريرك صفير ورئيس الحزب وليد جنبلاط في مصالحة الجبل عام 2001، وأكد ضرورة القيام بأنشطة مشتركة في البلدات والقرى من أجل تعزيز العلاقات والتواصل والتلاحم بين المواطنين، وعلى ضرورة التعاون بين المنظمتين لوضع حد للفساد المستشري في ادارات الدولة الذي يحرم المواطنين من حقهم في سلسلة الرتب والرواتب لسنوات، محذراً من المخاطر التي يمكن ان تنتج من هذه السياسة المتبعة على الاقتصاد وعلى الليرة اللبنانية، متسائلاً حول السبب الذي يمنع من إقرار ضريبة على الاملاك البحرية بدل إقرار ضرائب على الطبقات الفقيرة.