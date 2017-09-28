تدابير سير في النبطية لمناسبة إحياء ذكرى عاشوراء

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي انه وبتاريخي 30/9 و1/10/2017 وبمناسبة إحياء الليلتين التاسعة والعاشرة من ذكرى عاشوراء في النادي الحسيني لمدينة النبطية حيث سيشارك جمع غفير من المواطنين، ستتخذ المديرية العامة تدابير السير التالية:

ـ منع وقوف ومرور السيارات في مدينة النبطية إعتباراً من الساعة 9:00 ولغاية الساعة 20.00 من تاريخ 30/9/2017 عن شارعي مرجعيون والصبّاح في النقاط التالية: (تمثال الصباح يوسف سلوم سابقاً)، مدرسة الإنجيلية، دار المعلمين، حي المسلخ، مولان روج، محمود فقيه، حي البياض، الزهراء، بئر القنديل، إستراحة النانا.

ـ منع مرور ووقوف السيارات نهائياً في شوارع مرجعيون والسراي الحكومي ومحيط النادي الحسيني حتى استراحة نانا – بئر القنديل.

ـ منع وقوف السيارات نهائياً من الساعة 5.00 ولغاية الساعة 15.00 من تاريخ 1/10/2017 في شوارع: مرجعيون ـ مدرسة الإنجيلية ـ الصباح ـ محمود فقيه ـ حي البياض ـ المقبرة ـ الزهراء ـ بئر القنديل ـ حي السراي وحتى الساحة العامة ـ محيط النادي الحسيني (من الساحة العامة حتى سراي النبطية الحكومي).

على المواطنين الذين لا يقصدون مدينة النبطية ان يسلكوا: مفرق زفتا ـ النميرية، أو مفرق كفرجوز باتجاه تول ـ حاروف، مفرق شوكين – زبدين مفرق ميفدون زوطر أو مفرق “استراحة نانا” بئر القنديل، أو طريق كفرمان- المئذنة للقاصدين منطقتي مرجعيون وحاصبيا.

لذلـك تطلب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من المواطنين الكرام أخذ العلم والتقيد بإرشادات رجال قوى الأمن الداخلي المكلفين تنفيذ هذه المهمة وتوجيهاتهم، تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للإزدحام.