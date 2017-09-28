مصادر “القوات”: هدف جولة جعجع الخارجية تعزيز السيادة والدولة في لبنان

أبلغت مصادر عليمة في “القوات اللبنانية”، أن الهدف من الجولة الخارجية التي إستهلها رئيس حزب “القوات” الدكتور سمير جعجع من الرياض ، هو أن “جعجع يريد الوقوف عند معلومات ورأي الدول الحليفة للبنان والحريصة على إستقراره والمتمسكة بمبدأ السيادة والدولة في لبنان ، كذلك الوقوف على رأيها في التطورات الأخيرة التي تحصل في المنطقة، وهل صحيح ما يُحكى أننا مقبلون على تسوية على المستوى السوري ، وأن الأمور دخلت في مرحلة التسويات على مستوى المنطقة”.

وأضافت مصادر “القوات” لصحيفة “السياسة” الكويتية، أنه “بالتالي، فإن جعجع يريد الوقوف على المعلومات الحقيقية وما يدور في كواليس دول القرار الإقليمية بهذا الشأن”، مشددة على أن “من الأهداف الأخرى للزيارة، تجاوز التواصل والتشاور بواسطة السفراء أو بواسطة الإتصالات، إلى التواصل المباشر من أجل إجراء مشاورات دقيقة يستطيع أن يكون من خلالها نظرة وافية لمسار الأمور في المنطقة”.

وأشارت المصادر إلى أن رئيس “القوات” يريد التأكيد على مركزية الموقع اللبناني، بحيث أنه لا يجوز في أي تسوية قد تحصل، أن يتم استثناء لبنان ، باعتباره من ضمن الساحات العربية التي تعاني، في ظل وجود سلاح “حزب الله” الذي يصادر الدولة اللبنانية، وبالتالي فإن أي تسوية يجب أن تأخذ في الإعتبار الواقع السياسي اللبناني، ويجب أن تشمل لبنان من أجل تأكيد حضور الدولة ودورها على هذا الصعيد.