حمادة: التسوية تعرّضت لهزة كبيرة.. وفريق الرئيس يحاول قضم صلاحيات الحكومة والمجلس

أشار وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة ، إلى أنه “عندما سيكتشف كل طرف من أطراف التركيبة اللبنانية، أن الخروج عن “إتفاق الطائف” وقضم صلاحيات المؤسسات والإعتداء عليها، لن يأتي على مرتكبيها إلا بالهزيمة والتخبط، فعندها أرى أن الأزمة الحالية ستعالج ضمن تفاهم مرتكز إلى التوازن بين السلطات والتعاون بينها، تماماً كما ينص عليه الدستور”.

وقال حمادة في حديث إلى صحيفة “السياسة”، رداً عما يُشاع عن أن الحكومة في خطر، إن “القضية ليست أن تكون الحكومة في خطر وإنما التسوية التي أتت برئيس الجمهورية وبالحكومة الحالية والتي أدت إلى صياغة قانون إنتخاب وإعداد موازنة للدولة، تعرّضت لهزة كبيرة سياسية ومالية ودبلوماسية، في الوقت الذي كنا نتوقع أن الإنجاز الأمني للجيش اللبناني سيضفي غطاءً من الهدوء على الساحة، وإذا بطموحات البعض تقضي على ذلك، من خلال الإبتكارات والمبادرات غير المدروسة من قبل بعض الوزراء وغير المغطاة حكومياً، والتي وترت الأجواء”.

أضاف: “من هنا، فإن قضية سلسلة الرتب والرواتب والضرائب هي الظاهر من الأزمة، وليست في عمقها، بل إن عمق الأزمة هو في محاولة البعض فرض حلول ينتزعون من خلالها صلاحيات من شركائهم في السلطة”، مشيراً إلى أن “فريق رئيس الجمهورية حاول تباعاً قضم صلاحيات رئيس الحكومة ، ثم أراد الآن أن يقضم صلاحيات المجلس النيابي وصلاحيات رئاسته، وبالتالي فإن المطلوب من فريق رئيس الجمهورية أن يعود إلى الدستور وألا يحاول إنشاء قواعد جديدة للعبة محكمة بما نسميه بوثيقة الوفاق ومبادئ دستورية”.

ولفت حمادة إلى أن “سلسلة الرتب والرواتب لا تشكل مشكلة وستدفع، اليوم، غداً أو بعد غد، لكن المهم تأمين الواردات لها، وفق مسار قانوني دستوري صحيح، وليس على الطريقة التي يريد فرضها بعض فريق رئيس الجمهورية”، مبدياً أمله أن تكون جلسة الحكومة المقررة اليوم حاسمة في بت مسار السلسلة.