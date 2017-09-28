عون لن يزور دمشق لأنه يدرك إنعكاسات الإستعجال!

إعتبرت مصادر متابعة أنه من المهم ترقب موقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من زيارة دمشق ، إذ يبدو ان هذه الزيارة مطلوبة.

لكن وفق المصادر المتابعة لصحيفة “الأنباء” الكويتية، فإن الرئيس عون لن يخطو خطوة في هذا الاتجاه قبل اكتمال التسوية العربية الشاملة حيال الوضع في سوريا ، لأنه يدرك انعكاسات إستعجال هذا الأمر على الوضعين السياسي والحكومي في لبنان .

ولاحظت المصادر نفسها ان التسوية السياسية التي اوصلت عون الى بعبدا بدأت تهتز، منذ رفع “حزب الله” شعار التطبيع مع النظام السوري .

ويبدو برأي المصادر ان زيارة عون الى باريس لم تخدم جماعة الممانعة، بدليل دعوة الرئيس ماكرون ضيفه اللبناني إلى اعتماد سياسة النأي بالنفس ، حفاظا على الاوضاع اللبنانية.. وترك عودة النازحين للتسوية. لكن رغم بعض التطمينات، ثمة من يرى الأمور عائدة إلى أجواء 2011.