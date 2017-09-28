علوش: إلتزامات الرئيس تجاه الطرف الآخر أقوى من إلتزامه تجاه الحريري

إعتبر القيادي في تيار “المستقبل” النائب السابق مصطفى علوش ، أن هناك مسألة اصطفافات كبرى، خصوصاً في الجزء المرتبط بمشروع إيران وسعيها الدائم للهيمنة على المنطقة، عن طريق خلق وقائع جديدة، من أجل الوصول إلى وضع سياسي معين، يخدم توجهاتها على الصعد السياسية والأمنية والإقتصادية كافة. وهذه السياسة واضحة المعالم وليست بحاجة لإعادة تأكيدها أو التذكير بها.

وأضاف علوش في تصريحات إلى صحيفة “السياسة” الكويتية: “سبق ومررنا بتلك المرحلة ولكننا تجاوزناها. اليوم هناك إستقواء من الطرف الآخر باتجاه تغيير وجه لبنان السياسي لصالح المشروع الفارسي”.

وفي تعليقه على لقاء وزير الخارجية جبران باسيل ونظيره وزير خارجية النظام السوري وليد المعلم في نيويورك، قال علوش: “يبدو أن إلتزامات رئيس الجمهورية ميشال عون وفريقه السياسي تجاه الطرف الآخر، أقوى من العامل الأخلاقي والأدبي الذي التزموا به تجاه رئيس الحكومة سعد الحريري ، عندما جرى الإتفاق مع العماد عون على رئاسة الجمهورية . ومن المعروف عن الفريق الآخر عدم ميله للناس الذين لديهم حرية الخيار، وهناك فرق كبير بين أن تكون حراً في خياراتك أو تابعاً لقوى إقليمية”.

وفي موضوع سلسلة الرتب والرواتب وعدم تمكن الحكومة من إيجاد حل، أقر بوجود رغبة لدى البعض للإطاحة بالحكومة، من خلال إفشالها في إيجاد الحل، وفي الوقت عينه الذهاب إلى انهيار البلد، ولذلك ارتأوا ترك الرئيس الحريري يواجه الأزمة وحده.

وعما إذا كان يرى حلاً لهذه الأزمة، أشار علوش إلى أن الوقائع توحي بوجود أزمة طويلة، فالأمر المؤكد بالنسبة إليه، هو أن “حزب الله” الذي يدير اللعبة، لا يأبه لأي شيء بالنسبة للدولة اللبنانية”.