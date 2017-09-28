بيونغ يانغ: ترامب عجوز مجنون ويستغل وفاة طالب

شنت بيونغ يانغ هجوما عنيفا على الرئيس الاميركي دونالد ترامب ناعتة اياه بـ”العجوز المجنون”، ومتهمة اياه بـ”استغلال قضية الطالب الاميركي اوتو وارمبيير الذي توفي في بلده بعيد افراجها عنه”، بعدما كشف الطب الشرعي الاميركي الخميس انه وخلافا للاتهامات الاميركية لم يتعرض للتعذيب في كوريا الشمالية.

وإعتبرت وزارة الخارجية الكورية الشمالية في بيان اوردته وكالة الانباء الرسمية أن ترامب وجماعته يستغلان مجددًا وفاة اوتو وارميير الطالب الجامعي الاميركي الذي ألحق ببرنامج اصلاحي بسبب فعل اجرامي ارتكبه ضد كوريا الشمالية وتوفي بعد عودته الى الولايات المتحدة.