بالفيديو: طفلة “تسرق” الفشار من الأمير هاري… وهذه كانت ردة فعله!

أثارت طفلة بريئة إعجاب مستخدمي التواصل الاجتماعي، حيث استغلت شرود الأمير البريطاني هاري لبضع لحظات لتختلس بضع حبات فشار منه.

وقد عرض موقع “بورد باندا” مقطع لطفلة رضيعة جلست برفقة والدتها إلى جوار الأمير هاري خلال فعاليات منافسات ألعاب إنفيكتوس بكندا، وخلال ذلك انشغل هاري بالحديث مع شخص جلس إلى جواره، مدّت الطفلة يدها بعفوية لتأكل حبات الفشار من بين يدي الأمير.

ولم ينتبه هاري إلى ما تفعله الطفلة إلا بعد أن كررت فعلتها بضع مرات، وعندئذ حاول مداعبتها بإبعاد وعاء الفشار عنها، قبل أن يلتقط حبة من داخله ويعطيها لها بنفسه.