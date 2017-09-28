بوتين يزور أردوغان بعد أزمة دبلوماسية حادّة

يزور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تركيا، اليوم الخميس، ليجري محادثات مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان بشأن سوريا والعراق وعقد للتسلح يثير قلق الغرب.

وتأتي هذه الزيارة التي تستمر يوماً واحداً بينما تشهد العلاقات بين موسكو وأنقرة تحسناً منذ 2016، بعد أزمة دبلوماسية خطيرة نجمت عن إسقاط طائرة حربية تركية لقاذفة روسية على الحدود مع سوريا في تشرين الثاني 2015.

وقالت الرئاسة التركية الأربعاء إنّ رئيسي الدولتين سيبحثان خلال اللقاء “العلاقات الثنائية بين روسيا وتركيا وعدداً من القضايا الإقليمية بدءاً بسوريا والعراق”.