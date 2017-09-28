مصدر في “القوات”: جعجع تلقى إشارة واضحة بأن لبنان غير متروك لا بشخصياته ولا بدوره السياسي

رفض مصدر “قواتي” الكلام عن استدعاء الدكتور سمير جعجع الى السعودية، موضحاً ان الرياض لا تقيم علاقاتها على غرار الأسلوب الايراني والسوري القائم على فرض الإملاءات والتدخّل في التفاصيل اليومية، بل هي تعمل وفق أجندة كبيرة اسمها الدولة، وبالتالي هي تتشاور مع الحلفاء من أجل وضعهم في صورة التطورات التي تراها للمنطقة وفي الوقت عينه تستمع لوجهة نظرهم.

وفي هذا الإطار، أكد المصدر أن جعجع قدّم أمام من التقاهم في المملكة شرحاً وافياً ومستفيضاً لقراءته حول الواقع المحلي والإقليمي ودور لبنان راهناً وفي مرحلة ما بعد التسوية والتحدّيات الموجودة وسبل المواجهة المشتركة، وشدّد المصدر على أن السعودية تحرص دائماً على التواصل مع حلفائها تحت السقف السيادي، بعيداً من المناكفات والمزايدات والتجاذبات.

وإذ اشار الى أن لهؤلاء الحلفاء تكتيكات مختلفة أكان داخل الحكومة أو خارجها، قال المصدر: لكن لديهم همّ مشترك ضمن استراتيجية واحدة لمواجهة التدخلات الخارجية التي تستهدف استقرار لبنان ومشروع الدولة.

وشدّد المصدر على أن جعجع تلقى إشارة واضحة بأن لبنان غير متروك لا بشخصياته ولا بدوره السياسي، لكن لديها مخاوف تأتي بالدرجة الأولى من أوضاع المنطقة.

الحريري الى المملكة

وفي حين يغادر جعجع السعودية باتجاه استكمال جولة خارجية، تحدّثت بعض المعلومات أن الحريري سيقوم بزيارة سريعة الى الرياض يعود بعدها الى بيروت.