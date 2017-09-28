وفاة طفلة في غرق مركب مهاجرين قبالة اليونان

قضت طفلة في التاسعة من العمر غرقًا، فيما أنقذ 25 شخصا آخر عندما غرق مركب مهاجرين قبالة سواحل اليونان بحسب خفر السواحل اليوناني.

وأطلقت عملية للبحث عن مزيد من المهاجرين يحتمل أنهم كانوا على متن المركب المطاط الصغير الذي انطلق من تركيا وغرق قبالة سواحل جزيرة كاستيلوريزو اليونانية جنوب شرق بحر ايجه.

وقال خفر السواحل اليوناني ان زورق دورية تابعا لقوة مراقبة الحدود الاوروبية “فرونتكس”، انتشل الطفلة من البحرـ لكنها ما لبثت ان فارقت الحياة في مستشفى في كاستيلوريزو.

وانقذ الزورق 20 من بين 25 شخصا تمكنوا من الوصول سباحة الى شواطئ الجزيرة الصخرية.

ولم ترد تفاصيل عن جنسيات الاشخاص الذين كانوا في المركب.

وفي 2015، جازف زهاء مليون شخص بعبور البحر المتوسط وصولا الى اوروبا. ووصل غالبيتهم الى اليونان آتين من تركيا عبر بحر ايجه.

وقضى الآلاف في الرحلات المحفوفة بالأخطار.

وردا على ضغوط دولية، شددت تركيا الرقابة على حدودها البحرية وعملت لمكافحة التهريب في اطار اتفاق مع الاتحاد الاوروبي عام 2016.

وتراجع عدد المهاجرين عبر بحر ايجه منذ ذلك الحين.