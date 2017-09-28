إنفوغرافيك: شبكات التواصل الاجتماعي “أكبر” من الدول

ارتفع عدد سكان العالم إلى أكثر من 7.5 مليارات نسمة، قرابة نصفهم يستخدمون الإنترنت، وربعهم تقريبا يستخدم موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي.

ويبدو أن العالم يتجه نحو مزيد من التواصل الافتراضي، ويقترب من بعضه أكثر جراء ازدياد استخدام شبكات التواصل وتطبيقات التراسل بصورة متزايدة.

الإنفوغرافيك المرفق يوضح أعداد مستخدمي هذه الشبكات، ويبين أن عدد مستخدمي فيسبوك ارتفع ليصل إلى أكثر من 2.01 مليار مستخدم.

في المركز الثاني من حيث الاستخدام جاء موقع يوتيوب، ويبلغ عدد مستخدميه قرابة 1.5 مليار مستخدم، وحل في المركز الثالث تطبيق واتساب بواقع 1.3 مليار مستخدم، ويليه مباشرة عدد مستخدمي تطبيق فيسبوك ماسنجر، حيث تشير إحصائيات إلى أن عددهم بلغ ملياري مستخدم، بينما تشير تقارير إلى أن العدد يصل إلى 1.2 مليار مستخدم.

بالمقابل، يبلغ عدد سكان الصين 1.39 مليار نسمة، ويقترب عدد سكان الهند من الصين ويصل إلى 1.34 مليار نسمة.