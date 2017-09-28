خاص بالصورة: رواتب العسكريين… الى موعد لاحق!

بعد قبول المجلس الدستوري الطعن بقانون الضرائب الذي تستند اليه الحكومة لتمويل سلسلة الرتب والرواتب، وبعدما عقد مجلس الوزراء جلستين متاليتين، ولم يخرج بعد بنتيجة، تلقّت الوحدات العسكرية في المراكز كافة برقية صادرة عن قيادة الجيش تبلّغهم فيها عن تأخير دفع رواتبهم عن شهر تشرين الاول وذلك لتاريخ يحدد لاحقاً.

تجدر الإشارة الى أن مجلس الوزراء يعقد جلسته الثالثة اليوم الخميس، للخروج بقرار يتعلق بسلسلة الرتب والرواتب.