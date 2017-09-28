مقتل 12 شرطياً أفغانياً على الأقل بانفجار انتحاري تبنّته “طالبان”

قُتل 12 شرطياً أفغانياً على الأقل عندما فجّر انتحاري عربة “هامفي” مفخخة في ولاية قندهار جنوب أفغانستان، كما أعلنت الشرطة الخميس.

وأعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن الهجوم الذي استهدف مقر الحكومة والشرطة في منطقة معروف.

وقال المتحدث بإسم شرطة قندهار ضياء دوراني لـ”وكالة الصحافة الفرنسية” إنّ “12 عنصراً أمنياً قتلوا وأربعة آخرين جرحوا”.

لكن مسؤولاً من شرطة الحدود في منطقة معروف المحاذية لباكستان أكد للوكالة نفسها حصيلة أعلى من 14 قتيلاً و8 جرحى في الهجوم الذي وقع مساء أمس.

وقال إن “عصف الانفجار ألحق اضراراً بالمبنى وأدى الى اصابات”.

الهجوم الدامي هو الأخير لطالبان التي تصعد عملياتها منذ انسحاب القوات بقيادة حلف شمال الأطلسي في 2014 وأصبحت الآن تسيطر على مساحات في أنحاء أفغانستان.

وخلال زيارة وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس والأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ لكابول أمس، أطلق مقاتلو حركة طالبان صواريخ وقذائف هاون على المطار وعلى حي سكني محاذ له.

وأسفرت غارة أميركية رداً على الهجوم عن “العديد من الاصابات” بسبب “خلل” في عمل صاروخ.

وقتل شخص وجرح 11 آخرون في الهجوم الذي استمر بضع ساعات، بحسب وزارة الداخلية.