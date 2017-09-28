لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس تمرر مشروع عقوبات جديدة على “حزب الله”

أفادت معلومات لقناة الـ “LBCI” أن ” لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي – الكونغرس مررت مشروع فرض عقوبات جديدة على حزب الله”.

وتشمل العقوبات تجميد الأصول، وحجب التعاملات المالية، ومنع إصدار تأشيرات السفر إلى الولايات المتحدة. وتسمّي مؤسسات تابعة لـ”حزب الله” مثل “بيت المال” و”جهاد البناء” و”هيئة الدعم” و”قسم العلاقات الخارجية في الحزب” والمنظمة الأمنية الخارجية، بالإضافة إلى قناة “المنار” وإذاعة “النور” و”المجموعة اللبنانية للإعلام”.

هذا ويُعمل أميركياً على معاقبة استخدام “حزب الله” غير المشروع للمدنيين كدروع بشرية خلال حرب تموز 2006.

واللافت أيضاً وجود إشارة لانتهاك “حزب الله” القرار 1701 ببناء ترسانته المسلّحة مجدداً لتتضمن أكثر من 150 ألف صاروخ إيراني مخزّن في قرى جنوب لبنان تحت أبنية يسكنها مدنيون.