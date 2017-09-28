تعيين اليعقوبي يعني عودة لبنان إلى دائرة الإهتمام في السعودية

ربطت مصادر رسمية بين زيارة رئيس حزب “القوات اللبنانية” الدكتور سمير جعجع ورئيس حزب “الكتائب” النائب سامي الجميل إلى المملكة العربية السعودية ، بالكباش “المحتدم الذي بلغ أوجه بين الأطراف السياسية أخيراً، على خلفية محاولات جرّ لبنان إلى التطبيع مع النظام السوري”.

وأضافت المصادر لصحيفة “الجريدة” الكويتية، أن “قرار تعيين المملكة سفير لها في بيروت هو وليد اليعقوبي الذي أرسلت أوراق اعتماده إلى وزارة الخارجية ، يعني عودة الملف اللبناني إلى دائرة الإهتمام السعودي، بعدما استشعرت المملكة جنوح السياسة فيه نحو المحور الإيراني”.