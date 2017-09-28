“مياه بيروت وجبل لبنان”: لتسديد بدلات المياه عن 2017

دعت مؤسسة “مياه بيروت وجبل لبنان” في بيان جميع المشتركين لتسديد بدلات المياه المترتبة عليهم عن العام 2017 الى الجباة المختصين او لدى دوائر التوزيع التابعين لها أو لمن يرغب من المشتركين عبر مراكز شركة “اون لاين” لتحويل الأموال OMT او عبر شركة نتكومرس التي تدير عمليات ومعاملات الدفع الامنة بواسطة بطاقة الائتمان عبر الانترنت، على موقع المؤسسة lb.gov.ebml.www، فيزا من خلال مصرف الاعتماد اللبناني ش.م.ل وماستر كارد من خلال مصرف فرنسبنك ش.م.ل. في مهلة اقصاها 30 أيلول، كما سبق إعلان ذلك بدءاً من شهر آب 2017، تجنباً لإخضاع هذه البدلات الى غرامات التأخير التي سيعمل بها اعتباراً من تاريخ 1 تشرين الأول 2017.

أضاف البيان:” ان المؤسسة تنذر المتخلفين عن تسديد بدلات العام 2016 وما قبل بوجوب الدفع تحت طائلة قطع المياه عنهم وتطبيق أحكام المادة 24 من نظام الاستثمار، وتحسساً منا للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد عمدت الى الإعفاء من غرامات التأخير على بدلات الاشتراكات العائدة للعام 2016 وما قبله بنسبة (90%) خلال مهلة تنتهي بتاريخ 31/12/2017″.

وتابع:” كما عدلت أوقات فتح الصناديق وإقفالها في دوائر التوزيع، بحيث اصبحت على الشكل الآتي: من يوم الاثنين ولغاية يوم الخميس من الساعة 8,15 ولغاية الساعة 15,00 باستثناء يوم الجمعة من الساعة 8,15 ولغاية الساعة 10,00.”

وختم البيان :” يعتبر هذا الاعلان بمثابة إنذار وتبليغ شخصي لكل مشترك وقاطعاً لعامل مرور الزمن”.