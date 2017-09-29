حظر ألطيران على كردستان دخل حيز التنفيذ

أوصت تركيا مواطنيها المقيمين في شمال العراق بـ “مغادرة المنطقة قبل تعليق الرحلات الجوية”، حسب بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية.

وكانت أنقرة قد حذرت الأربعاء الأتراك من التخطيط للسفر إلى دهوك، وأربيل، والسليمانية، كما حذرت الأتراك الموجودين هناك من المخاطر الأمنية التي يمكن أن تندلع بسبب “الاستفتاء غير المشروع” الذي نظمته حكومة كردستان-العراق الاثنين.

كما دعت تركيا أربيل إلى تسليم المنافذ الحدودية والمطارات إلى الحكومة المركزية في بغداد.

وعلقت شركة مصر للطيران رحلاتها الجوية بدءا من الجمعة إلى كردستان-العراق، كما أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط اللبنانية عن وقف رحلاتها الجوية إلى كردستان-العراق بدءا من اليوم الجمعة.

وواجه الاستفتاء المثير للجدل معارضة من معظم البلدان بما فيها العراق، وتركيا، والولايات المتحدة، وإيران، والأمم المتحدة.

وحذرت هذه البلدان من أنه سيزعزع استقرار المنطقة أكثر فأكثر، ويصرف الانتباه عن الجهود الدولية المبذولة حاليا لمحاربة ما يسمى بنظيم الدولة الإسلامية المعروف في المنطقة باسم “داعش”.

وطلبت الحكومة المركزية في بغداد بإلغاء استفتاء الانفصال عن أراضيها لكن حكومة كردستان العراق قالت إن الاستفتاء الذي صوت فيه 92% لصالح الانفصال عن العراق كان “مشروعا”.

وأعربت الولايات المتحدة عن رغبتها في تسهيل الحوار بين بغداد وحكومة كردستان لتخفيف التوترات الحالية إثر الاستفتاء، حسب وزارة الخارجية الأمريكية.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية للصحفيين، هيذر نويرت “إذا طُلِب منا، فإننا نرغب في المساعدة في تسهيل الحوار بين الطرفين”.