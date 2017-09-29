مستهجناً عراضة “القومي” في الحمرا… حداد: لمحاكمة كل المشاركين في تأليف مجموعات عسكرية

إستهجن مرشّح حزب “القوات اللبنانية” عن المقعد الكاثوليكي في منطقة جزين عجاج حداد العرض العسكري الذي أقامه الحزب “القومي السوري” في شارع الحمراء من بيروت، واعتبر “عجاج” بأن هذا العمل هو اعتداء موصوف على حرية المواطنين وانتهاك لسيادة الدولة بكامل مؤسساتها.

واضاف حداد، أن هذه الصورة القاتمة التي شاهدناها بالأمس أعادت إلى ذاكرتنا الأحداث الأليمة التي كانت سبب رئيسي من أسباب اندلاع الحرب في لبنان.

ثم طالب حداد الدولة اللبنانية ممثلة بفخامة الرئيس والمجلس النيابي والحكومة إعادة تصويب الأمور والعمل الجدي والفعال لعدم تكرار مثل هذه الأعمال التي تضرب هيبة الدولة وتسيء إلى صورة الوطن واستقراره واقتصاده

كما طالب القضاء اللبناني التحرك لمحاكمة كل المشاركين في تأليف مجموعات عسكرية وقطع طرقات والقيام بممارسات مليشياوية في وضح النهار وفي عمق العاصمة.

وختم حداد بالتأكيد على الثقة بالجيش اللبناني وكل القوى الأمنية الساهرة على حماية لبنان وشعبه واستقراره.