أميركا: إذا أطلقت كوريا الشمالية صواريخا باليستية سنسقطها فوق روسيا

صرحت لوري روبنسون، الجنرال في قيادة الدفاع الجوي -الفضائي في أميركا الشمالية، أنه إذا أطلقت كوريا الشمالية صواريخا باليستية عابرة للقارات في اتجاه الولايات المتحدة، فإن أميركا يمكن أن تسقطها فوق الأراضي الروسية

وأضافت: “إذا حدث شيء من هذا القبيل، فإن الولايات المتحدة سوف تحاول إسقاط الصاروخ فوق الأراضي الروسية”.

وفي الوقت نفسه، أشار الخبير في معهد “ميدلبري” للدراسات الدولية، جوشوا بولاك، إلى أنه من أجل إسقاط صاروخ كوري شمالي، يتوجب على الولايات المتحدة استخدام مدمرات بصواريخ موجهة تقوم بطلعاتها في الشرق الأقصى من روسيا.

وفي وقت سابق، قام الزعيم الكوري كيم جونغ أون بتكريم المختصين من المهندسين والعلماء على تطوير صاروخ “هواسونغ-14” الباليستي العابر للقارات.

جدير بالذكر أنه، في 4 يوليو/ تموز، أعلنت وكالة الأنباء الكورية الشمالية عن إطلاق ناجح لصاروخ “هواسونغ-14″، الأمر الذي أثار اهتمام وسائل الإعلام العالمية وبخاصة الأميركية.