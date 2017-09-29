تدابير سير في “الزيتونة باي” في وسط العاصمة بيروت بسبب “بيروت ماراتون”

تُنظم جمعية “بيروت ماراتون” سباق لمسافة /23/ كلم للمشاركين ضمن برنامجها التدريبي /542/، وذلك ايام الاحاد (29،22،15،8،1) من شهر تشرين الاول، إنطلاقاً من محلة “الزيتونة باي” في وسط العاصمة بيروت.

لذلك، سيتم إقفال طريق الكرنتينا البحرية حتى محلات “Aishti”، اعتباراً من الساعة 6.15 لغاية الساعة 9.15 من التواريخ المذكورة أعلاه.

يرجى من المواطنين الكرام اخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم, وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان, حفاظاً على سلامة المتسابقين ومنعاً للازدحام.