إحذروا شرب ال7up في المكسيك!!!

حذرت تقارير اخبارية من شرب ال7up في المكسيك بسبب إحتوائه على مادة الميثامفيتامين القاتلة، ما دفع بمسؤولي الصحة في ولاية أريزونا إلى تحذير المسافرين من الإضطرابات المحتملة التي قد تسببها هذه المادة.

وقد قتلت المشروبات الغازية “الملوثة” شخصا واحدا على الأقل وأصابت سبعة آخرين، وفقا لما ذكرته صحيفة كولورادوان.

واصدرت شبكة بانر للصحة، وهي شبكة المستشفيات فى اريزونا وكولورادو، بتاريخ 20 أيلول 2017 بياناً حول المشروبات الملوثة جاء فيه: “ان علماء السموم الطبية وادارة الطوارئ فى حالة تأهب قصوى لتلقي المصابين ومعالجتهم”.

وصرّح ممثلون عن الشبكة أنّ إحتساء المشروبات الغازية الممزوجة بمادة الميثامفيتامين يمكن أن يؤدي إلى ظهور مفاجئ لأعراض مُزعجة، بما في ذلك تهيج الأمعاء أو الشعور بطعم غير طبيعي في الفم أو الحلق، إحساس بالحريق في المريء أو البطن، غثيان، القيء، صعوبة في التنفس، سرعة أو عدم انتظام دقات القلب.

وتجدر الإشارة إلى أن مادة الميثامفيتامين تُعتبر المنشط الأقوى للجهاز العصبي المركزي وهي تُستخدم أساسا كدواء لتخفيف العصبية أو كعلاج اضطراب نقص الانتباه، فرط النشاط والبدانة. وقد يكون الإضطراب الذي تسببه هذه المادة مهددا للحياة وهذا ما حصل مع بعض من الذين شربوا ال7up إذ أصيبوا بسكتة دماغية إثر تناولهم هذه المادة!!!

ليس واضحاً بعد كيف وصل هذا المنشط إلى زجاجات ال7up في المكسيك، لكن على ما يبدو أنّه تم العثور عليه فى مئات الليترات من المشروب الغازي وفقا لما ذكرته ادارة الصحة فى ولاية “باجا كاليفورنيا” في الدولة المكسيكية حيث تم العثور على الزجاجات الممزوجة بالميثامفيتامين.

وأكد المسؤولون في مؤسسات الصحة أن التحقيق جار لمعرفة حقيقة الوضع وقد طلبوا من المتاجر والمطاعم التخلّص من مشروب ال7up لديها.