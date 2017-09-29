أول تعليق لفضل شاكر بعد الحكم عليه بـ 15 عاماً أشغال شاقة.. ماذا قال؟‎

عقب المطرب اللبناني المعتزل، فضل شاكر، على الحكم الصادر بحقه من قبل المحكمة العسكرية في لبنان، بالسجن 15 سنة.

“شاكر” وفي تغريدات على حسابه الرسمي عبر “تويتر” قال إن “الذي تعامل مع الاحتلال الإسرائيلي تم حكمه سنتين فقط، والذي قتل رفيق الحريري لم يجرؤ أحد على حكمه، أو إلقاء القبض عليه”.

وأضاف شاكر: “والذي فجر مساجد طرابلس حر طليق، لكن من وقف بوجه بشار وقال كفى، يتم حكمه ظلما 15 عاما، مع الأعمال الشاقة!”.

وختم تغريداته قائلاً: “شكرا لعدالتكم”، علما أن المحكمة ذاتها حكمت بإعدام الشيخ الأسير، وسجن آخرين.

يشار هنا أن “فضل شاكر” الذي لا يزال خارج السجن، حوكم غيابياً على ما يعرف بقضية “أحداث عبرا”، التي حدثت بين أنصار الشيخ أحمد الأسير والجيش اللبناني، عام 2013، وقتل على إثرها 18 عسكرياً لبنانياً، وأصيب آخرون.

ويتهم أنصار الشيخ الأسير حزب الله اللبناني، ممثلا بسرايا المقاومة، بالتسبب فيما جرى، عبر إطلاق النار على الجيش اللبناني، واتهام أنصار الأسير بفعل ذلك.

وكانت محكمة قد أصدرت الخميس حكماً وجاهياً بالإعدام بحق الأسير، وغيابياً بالسجن 15 عاماً على فضل شاكر مع الأشغال الشاقة.

وقال الأسير أثناء المحكمة، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام، إن “كل ما سيصدر عن المحكمة مسيس، والمحكمة سياسية بامتياز وهي محكمة إيرانية”.

وفي آب 2015، ألقت السلطات اللبنانية القبض على الشيخ أحمد الأسير، في مطار رفيق الحريري الدولي أثناء محاولته الهرب إلى مصر بجواز سفر مزور، وقد أجرى تغييرات على شكله الخارجي.