تحذير… هكذا يتم بيعكم الذهب المغشوش!

أعلنت مديرية قوى الامن الداخلي، أن بين فترة وأخرى تجري عمليات لبيع الذهب المغشوش من قبل أشخاص يتقنون النصب والإحتيال، معظمهم من جنسية غير لبنانية، وذلك من خلال عرضهم عيّنة صغيرة من الذهب الأصلي بسعرٍ متدنٍ، بهدف ترغيب الزبون لشراء كميات إضافية، وذلك إما بالتواصل المباشر أو من خلال تطبيق الواتساب، فيبيعونه بعدها الذهب المغشوش على انه أصلي أو أثري.

لذا يطلب الى المواطنين:

– عدم الوقوع ضحية الاسعار المغرية.

– عدم شراء الذهب والمجوهرات من أي مكان أو شخص غير موثوق.

– الشراء من محال الصاغة والإستحصال على فاتورة رسمية (ششنة) تبين صفات القطعة ووزنها وثمنها.

– الإبلاغ عن المشتبه بهم على الرقم 112 أو عبر خدمة “بلّغ”على الموقع: www.isf.gov.lb أو عبر www.facebook.com/lebisf أو www.twitter.com /lebisf

– استشر صائغ للتأكد من سلامة الذهب في كل مرّة، أو يمكنك استخدام حجر الحك ومادّة الأسيد لفحص الذهب المُراد شراؤه، فطريقة الاستخدام يتم حك زاوية معينة بشكل جيد ثم إضافة الأسيد في المكان الذي جرى حكّه، و في حال حصول تفاعل و ظهور لون اخضر فان ذلك يعني ان الذهب مغشوش.