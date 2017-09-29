ألمانيا دعت مواطنيها في كاتالونيا الى توخي الحذر

دعت السلطات الالمانية مواطنيها في كاتالونيا الى توخي الحذر خشية حدوث “تصعيد” بسبب تنظيم استفتاء الاحد حول استقلال كاتالونيا عن اسبانيا حظرته مدريد.

وقبل يومين من موعد الاستفتاء، عدلت الخارجية الالمانية على موقعها على الانترنت التوصيات للمسافرين ونصحت الالمان الموجودين في كاتالونيا بمتابعة وسائل الاعلام المحلية وتفادي التجمعات الكبرى والتقيد حرفيا بتوصيات قوات الامن.

وشددت الوزارة على ان الشرطة والقضاء الاسبانيين سيسعيان الى منع الاقتراع.

ويمكن ان تنظم تظاهرات كرد فعل خصوصًا في برشلونة عاصمة اقليم كاتالونيا ومن غير المستبعد حصول تصعيد.