الصيغ النهائية في جلسة اليوم… ووزير المال يؤكد دفع الرواتب على أساس الجداول الجديدة السبت

بدأت جلسة مجلس الوزراء في السراي الحكومي برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري، لاستكمال البحث وبلورة القرارات التي تم التفاهم عليها في جلسة الخميس ودراسة جدول الاعمال العادي، ومن المتوقّع أن تطول الجلسة لوضع الصيغ النهائية لإقرار التعديلات على المادتين 11 و17 وقد أجمع الوزراء قبيل دخولهم الجلسة على التفاؤل بأن تُحلّ كل الأمور اليوم على أن يكون هناك جلسات لمجلس النواب الأسبوع المقبل. وعن دفع الرواتب، فقد اشار وزير المال علي حسن خليل قبيل الجلسة إلى أن دفع الرواتب سيكون على أقصى حد يوم غد السبت على أساس جداول الرواتب الجديدة التي وضعتها وزارة المال.

الرئيس سعد الحريري إستهل الجلسة بتوجيه الشكر للجميع على الجهد الكبير الذي يبذل للوصول إلى التوافق على الحلول المطروحة، معتبراً أن من شأن التوافق أنقاذ البلد من أزمة وتمكيننا من اتخاذ قرارات للحفاظ على الوضع المالي مع تأمين دفع السلسلة وتوفير الإيرادات المطلوبة. وأضاف: إن ما حصل يتطلب منا جميعا أن نعمل بهذه الروحية والأسلوب، إن كان بالسياسة أو بالاقتصاد أو بتأمين المتطلبات الأساسية للمواطن كالكهرباء وغيرها من الأمور. وشدد على أن التجاذب والخصام هما أعداء البلد ولا يصبان في مصلحة إدارة الدولة وتسيير أمور المواطنين.

وأكّد وزير المال علي حسن خليل في تصريح قبيل مجلس الوزراء من السراي الحكومي ان “الاسبوع المقبل سيكون هناك جلسات في مجلس النواب”، قائلاَ: “نعمل على مشروع قانون لقطع الحساب”،مشددا على أن دفع الرواتب سيكون على أقصى حد يوم غد السبت على أساس جداول الرواتب الجديدة التي وضعتها وزارة المال.

من جهته، لفت وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسبيان إلى أنّ تعديل الايرادات بالبندين 11 و17 سيتم الانتهاء منه اليوم والاتفاق تم على كل شيء الخميس واليوم الجمعة ستطرح الصيغ النهائية.

وقد أعلن وزير التربية مروان حمادة المدارس ستستأنف يوم الاثنين. ورأى وزير الصناعة حسين الحاج حسن أنه من المفترض حل الموضوع بأقصر وقت ممكن واذا اقر قانون ضرائب جديد وطعن به فهذا حق النواب.