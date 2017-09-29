بالصور: شاب لبناني يتحدى الرئيس الحريري… هل يقبل الاخير التحدي؟

قام الشاب اللبناني المحامي قاسم نزيه الضيقة بتحدي رئيس الحكومة اللبناني سعد الحريري ليشاركه مكتبه لمدة أسبوع .

وذلك بعد أن قامت فتاة كندية بتحدي رئيس الوزراء الكندي الحالي جاستن ترودو على تويتر، بان يقبل مشاركتها مكتبه… وبدوره قبل الأخير.

ليعود شاب عراقي يدعى محمد فلاح حسن أيضا بتحدي وزراء العراق ليشاركونه مكاتبهم، ومن دوره رد وزير الخارجية العراقي إبراهيم الأشيقر الجعفري مرحباً به.

وهذا مع العلم ان هذا التحدي حسب رأي المحامي الضيقة ليس تحدي القوة و إنما تحدي العقل و الهدف منه ايصال مشاكل وهموم الشباب الى مركز القرار في الدولة .