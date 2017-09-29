تحت المجهرالجمعة 29 أيلول 2017 بالفيديو: الهروب “الهوليوديّ” لإمرأة في تشيلي… فشل نشرت وكالة “سكاي نيوز” عبر صفحتها على “تويتر” فيديو لإمرأة تحاول الهرب من الشرطة في تشيلي. والفيديو الذي تم نشره التقطه أحد شهود العيان الذي كان يقف على الرصيف وقد شاهد المرأة داخل سيارتها وهي ترتطم بالسيارات يميناً ويساراً لكنّ السيارة علقت في نهاية المطاف وتمكنت الشرطة من الوصول إليها ومحاصراتها. شاهد ماذا فعلت هذه السيدة خلال محاولتها الهرب من الشرطة في تشيلي | #شاهد_سكاي pic.twitter.com/Z9qYl3iyNX — سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) September 29, 2017 كلمات مفتاحية: تشيليهروب من الشرطةالمصدر: سكاي نيوز عربية