بالفيديو: الهروب “الهوليوديّ” لإمرأة في تشيلي… فشل

نشرت وكالة “سكاي نيوز” عبر صفحتها على “تويتر” فيديو لإمرأة تحاول الهرب من الشرطة في تشيلي.

والفيديو الذي تم نشره التقطه أحد شهود العيان الذي كان يقف على الرصيف وقد شاهد المرأة داخل سيارتها وهي ترتطم بالسيارات يميناً ويساراً لكنّ السيارة علقت في نهاية المطاف وتمكنت الشرطة من الوصول إليها ومحاصراتها.