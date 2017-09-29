العثور على مقبرة جماعية لقتلى من داعش في العراق

عثرت القوات العراقية على مقبرة جماعية غرب مدينة الموصل في شمال العراق، تضم جثثا لعناصر من تنظيم “داعش” يرجح انهم قتلوا بقصف جوي قبل أشهر.

وقال قائمقام قضاء تلعفر عبد العال عباس في اتصال هاتفي مع “وكالة الصحافة الفرنسية”: “هذه هي المقبرة الاولى من نوعها لعناصر “داعش” يعثر عليها في تلعفر” على بعد 70 كيلومترا غرب مدينة الموصل التي استعادتها القوات العراقية في تموز وطردت منها “داعش” إثر معارك شرسة تخللتها عمليات قصف جوي كثيفة نفذتها قوات التحالف بقيادة واشنطن.

وأضاف: “كان التنظيم يرمي جثث قتلاه وضحاياه في حفرة عميقة وكبيرة جدا تسمى “علو عنتر” وتبعد 7 كيلومترات شمال تلعفر”.

وقال المسوؤل عن اللجنة الأمنية في مجلس محافظة نينوى محمد ابراهيم البياتي في اتصال مع الوكالة نفسها: “ان عدد الجثث التي عثر عليها في الحفرة تصل الى “40 جثة تعود لعناصر تنظيم داعش”.

وأوضح تقرير امني أنه “عثر على المقبرة خلال عمليات التفتيش والتطهير في مركز قضاء تلعفر والمناطق المحيطة به”، مرجحًا “مقتلهم بضربة جوية قبل أشهر وليس خلال معركة تحرير تلعفر، كما تشير بعض التواريخ المكتوبة على الشواهد”.

ولفت التقرير ان “القتلى من الجنسين، وبعضهم أجنبي من جنسيات روسية أو شيشانية أو تركية، بحسب حروف مكتوبة باللغة اللاتينية او الانكليزية فوق شواهد قبورهم”.