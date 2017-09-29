القوات العراقية تبدأ المرحلة الثانية من عمليات “الحويجة”

أعلن قائد عمليات تحرير الحويجة، الفريق الركن عبد الأمير رشيد يارالله أن قوات الجيش العراقي، بالإضافة إلى قوات أخرى، بدأت تنفيذ المرحلة الثانية من عملية واسعه لتحرير مناطق مركز قضاء الحويجة، غربي محافظة كركوك.

وانطلقت العملية بمشاركة قوات الشرطة الاتحادية والرد السريع، وقوات جهاز مكافحة الإرهاب، وقوات الحشد الشعبي والحشد العشائري، بالإضافة لقوات الجيش العراقي.

وأنهت القوات العراقية المرحلة الأولى في زمن قياسي، حيث استعادة ناحية الزاب بالكامل والقرى المجاورة لها، فضلا عن استعادة العديد من القرى في الجانب الأيسر من قضاء الشرقاط. وتكبد التنظيم خلال المرحلة الأولى خسائر فادحة في الأرواح والمعدات.

وتتضمن خطة تحرير قضاء الحويجة، مناطق ناحية الرشاد وناحية الرياض وناحية العباسي والقرى والمناطق المحيطة بها.

المعقل الأخير

وتعتبر الحويجة التي تقع إلى الشمال من بغداد وقطاع من الأراضي على الحدود مع سوريا غربي العاصمة العراقية، آخر منطقتين تحت سيطرة “داعش” في العراق.

وتمكنت القوات العراقية من استعادة أغلب مدن محافظة الأنبار، التي استولى عليها التنظيم في عام 2014 ، في سلسلة عمليات عسكرية بدعم من التحالف الدولي، لكن مسلحي “داعش” لا يزالون يسيطرون على مدن قريبة من الحدود مع سوريا.