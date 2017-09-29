لا انتخابات في أيار في ظل وجود النازحين؟!

أشارت مصادر معينة لـ”الأنباء” إلى ان الفريق المطالب بالتواصل مع نظام بشار الأسد بشأن عودة النازحين السوريين وضع معادلة جديدة على الطاولة: لا انتخابات نيابية في أيار في ظل وجود النازحين السوريين، وللتخلص من هؤلاء لا سبيل إلا بالتواصل مع النظام، بينما يصر الفريق الآخر على القول ان فاقد الشيء لا يعطيه، وان المتابع لتصريحات رجال النظام السوري يكتشف بسهولة انهم لا يريدون عودة من نزحوا.