تحت المجهرالجمعة 29 أيلول 2017 مواعيد اختبار المرشحين للتطوّع بصفة تلميذ رتيب في الجيش أعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه، في بيان، مواعيد إجراء الاختبار الخطي للمرشحين للتطوع بصفة تلميذ رتيب، والناجحين في اختبارات المرحلة الأولى (نفساني – رياضي – طبي)، وذلك وفقاً لما يلي: المكان: الجامعة اللبنانية – المدينة الجامعية (الحدث). التاريخ والمادة: السبت 7 تشرين الأول 2017: لغة عربية – تعريب – تاريخ وجغرافيا الأحد 8 تشرين الأول 2017 : رياضيات – لغة أجنبية.injected ad وأعطت التوجيهات التالية: ـ الحضور قبل الساعة 6.30 صباحاً، ـ عدم إحضار الهاتف الخلوي، ـ إحضار بطاقة هوية أو اخراج قيد افرادي صادر في فترة أقل من ثلاثة أشهر، ـ عدم الحضور بالسيارة الشخصية لعدم توافر مواقف داخل حرم الجامعة. كلمات مفتاحية: الجيش اللبنانيالمصدر: الوكالة الوطنية للإعلام