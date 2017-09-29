مواعيد اختبار المرشحين للتطوّع بصفة تلميذ رتيب في الجيش

أعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه، في بيان، مواعيد إجراء الاختبار الخطي للمرشحين للتطوع بصفة تلميذ رتيب، والناجحين في اختبارات المرحلة الأولى (نفساني – رياضي – طبي)، وذلك وفقاً لما يلي:

المكان: الجامعة اللبنانية – المدينة الجامعية (الحدث).

التاريخ والمادة:

السبت 7 تشرين الأول 2017: لغة عربية – تعريب – تاريخ وجغرافيا

الأحد 8 تشرين الأول 2017 : رياضيات – لغة أجنبية.

injected ad

وأعطت التوجيهات التالية:

ـ الحضور قبل الساعة 6.30 صباحاً،

ـ عدم إحضار الهاتف الخلوي،

ـ إحضار بطاقة هوية أو اخراج قيد افرادي صادر في فترة أقل من ثلاثة أشهر،

ـ عدم الحضور بالسيارة الشخصية لعدم توافر مواقف داخل حرم الجامعة.