مصادر “قواتية” نقلاً عن السعودية: لا لضرب الإجماع العربي عبر التطبيع مع النظام السوري

أشارت مصادر في حزب “القوات اللبنانية” أن السعودية لم تحاول الدخول في مصالحة بين “القوات” و”الكتائب”، مضيفة أن المملكة لا تعمل على طريقة غازي كنعان، وأن هاتين الزيارتين تشكلان بداية الطريق إلى المملكة لكل أطراف “14 آذار”.

وكشفت المصادر لـ”الجديد”، عن أن المملكة أبلغت الدكتور جعجع رسالة مفادها أن “لا يظنن أحد أن الإنكفاء السعودي عن الساحة اللبنانية سيسمح للبعض باستخدام لبنان لضرب الإجماع العربي من خلال التطبيع مع النظام السوري فهو عندئذ يكون مخطئاً جداً، وهذا ما جزم به جعجع أيضاً عندما اكد أن أي تطبيع مع النظام سيواجه ويعد خطاً أحمر ويتحمل مسؤوليته حزب الله”.

وتابعت المصادر قولها أن جعجع أكد للسعوديين أن لبنان يجب ان يكون شريكاً في اي تسوية والتي يجب ان تترافق مع ضمانات لتنفيذها.

وحول العلاقة مع حزب “الكتائب” كشفت المصادر عن أن التواصل بين الحزبين بدأ منذ نحو شهر وراء الكواليس وسيثمر في مرحلة قريبة، كما أن هناك اتفاق على مسائل عدة.