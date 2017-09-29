ليبيا تطلب من اوروبا مروحيات وطائرات للتصدي للهجرة غير الشرعية

طلب المسؤول العسكري الليبي المشير خليفة حفتر، من اوروبا مروحيات وطائرات من دون طيار لمراقبة حدود ليبيا الجنوبية والتصدي للهجرة غير الشرعية.

وقال في مقابلة نشرتها صحيفة “كوريري دي لا سيرا” الايطالية بعد استقباله في روما وباريس هذا الاسبوع: “قدمت خطة انطلاقا من مبدأ ان ليبيا ليست نقطة الوصول بل إنما هي معبر للمهاجرين الراغبين في الوصول الى اوروبا”.

واضاف: “تنص الخطة على ضرورة التفاوض مع الدول المجاورة لليبيا من حيث ينطلق المهاجرون. اما مراقبة الحدود الجنوبية فان قواتي يمكنها توفير العنصر البشري، لكن يتعين عليكم انتم الاوروبيين ارسال مساعدة: طائرات من دون طيار ومروحيات ومناظير ليلية وعربات”.

وفي الوقت الذي تفرض الامم المتحدة حظرا على شحن اي سلاح في اتجاه ليبيا، فان حفتر يرى ان “كل الدول الاوروبية المعنية التي يهمها وقف الهجرة، عليها الغاء” هذا الحظر.

واكد ان وزيرة الدفاع الايطالية روبيرتا بينوتي “وافقت على برنامج لتدريب جنودنا في ايطاليا”.

لكن الوزيرة الايطالية قالت امام لجنة برلمانية أمس ان ايطاليا “ليست منحازة في المنافسة بين الليبيين.

وقالت: “نحن نريد ليبيا موحدة وسلمية ومستعدون للعمل مع كل الذين يريدون العمل بشكل سلمي من أجل وحدة البلاد”.