عون: الجهد منصبّ على متابعة خلايا الإرهاب النائمة… براون: أميركا ستتابع دعم الجيش

أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان “لبنان ماضٍ في مكافحة الإرهاب بعد الإنجاز الذي حققه في تحرير جروده عند الحدود الشرقية من تنظيم داعش”، لافتاً الى ان “الجهد ينصبّ حالياً على متابعة الخلايا النائمة واعتقال أفرادها”.

كلام عون جاء خلال استقباله نائب قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال شارل براون في حضور السفيرة الأميركية في بيروت اليزابيت ريتشارد، حيث قال إنّ “الجيش اللبناني أظهر كفاية عالية خلال معركة ” فجر الجرود” وتضافرت عوامل التدريب والشجاعة والدعم الناري ما جعل المعركة تنتهي بأقل خسائر ممكنة”.

ونوّه بـ”الدعم الأميركي للجيش اللبناني في التدريب كما في توفير الذخيرة له”، معتبراً أن “الاستقرار الأمني الذي تحققه المؤسسات الأمنية يكمل الاستقرار الذي توفره المؤسسات الدستورية”.

وأثار عون مع الجنرال براون الوضع على الحدود الجنوبية، مشيراً الى الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للأراضي اللبنانية براً وبحراً، ولافتاً الى أن لبنان يتمسك بالتطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن الرقم 1701، ويقدّر الدور الذي تقوم به القوات الدولية لإرساء السلام على الحدود، متمنياً على الولايات المتحدة الأميركية أن “تواصل دعمها لقوات اليونيفيل التي تعمل مع الجيش اللبناني الذي يعزز وحداته المنتشرة في المنطقة”.

وأبلغ عون الجنرال براون أن “الإدارة الأميركية أبدت تفهماً لموقف لبنان من مسألة النازحين السوريين وأن اللقاءات التي عقدت في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة أوضحت الموقف اللبناني الداعي الى عودة النازحين السوريين تدريجياً الى الأراضي السورية بعد توقف القتال فيها”.

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وكان الجنرال براون قد هنأ الرئيس عون على الإنجاز الذي حققه الجيش، منوّهاً بـ”المتابعة المباشرة من رئيس الجمهورية لسير العمليات العسكرية في الجرود التي كان يحتلها تنظيم داعش”، كما قدم التعازي بالعسكريين الشهداء الذين سقطوا في المعركة والذين كانوا خطفوا ووجدت جثامينهم.

وشدد الجنرال براون على أن بلاده “ستتابع تقديم الدعم للجيش اللبناني في المجالات العسكرية كافة كي تتمكن القوات المسلحة اللبنانية من تعزيز دورها في بسط سيادة الدولة اللبنانية وحماية أراضيها”.

وأعرب عن تأييد بلاده للدور الذي تقوم به قوات اليونيفيل في حفظ السلام في الجنوب، معتبراً أن “القرار اللبناني بزيادة وحدات الجيش هناك يساعد على تعزيز الاستقرار في المنطقة”.