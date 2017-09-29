رعد: قانون العقوبات ليس ضد “حزب الله” بل لترهيب لبنان وتركيعه

رأى رئيس “كتلة الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد أن “قانون العقوبات المالية الذي يتحرك الآن في الكونغرس الأميركي ضد “حزب الله” هو لترهيب لبنان وليس موجها لـ”حزب الله”، فهم يريدون تركيع وإخضاع لبنان والاستفراد به، فضلا عن إحداث بلبلة بين المجتمع اللبناني وبين الدولة في لبنان”.

واعتبر رعد من صور، أن “سلسلة الرتب والرواتب سوف تصل لأصحابها”، قائلاً: “من أولويتنا توفير الحقوق والمصالح لأهلنا وشعبنا وخصوصا للفقراء والفئات الكادحة في بلدنا”.