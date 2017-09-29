إيران ترفض التفتيش… وواشنطن تطالب بالصرامة

طالبت واشنطن بعمليات تفتيش أكثر صرامة في إيران، من قبل الوكالة الذرية المكلفة مراقبة تطبيق الاتفاق النووي المبرم بين القوى الكبرى وإيران عام 2015.

وأعلنت السفيرة الاميركية في الأمم المتحدة نيكي هايلي في بيان “إذا كان للاتفاق النووي الإيراني معنى، فإن الأطراف الموقعة عليه يجب أن يكون لديها فهم مشترك لبنوده”.

يأتي هذا البيان قبل 15 يوما من موعد إبلاغ الرئيس الأميركي، دونالد ترامب الكونغرس ما إذا كانت إيران تلتزم تطبيق الاتفاق بشكل جيد.

وأضافت هايلي “قال مسؤولون ايرانيون أنهم سيرفضون عمليات تفتيش مواقع عسكرية، في حين أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكدت أنه لن يكون هناك تفريق بين المواقع العسكرية وغير العسكرية”.

وتابعت السفيرة الاميركية “يبدو أن بعض الدول تحاول أن تجنب إيران المزيد من المراقبة”، مضيفة أنه “دون عمليات المراقبة يصبح الاتفاق مع إيران وعدا فارغا”.

وكثفت الولايات المتحدة في الآونة الاخيرة هجماتها ضد الاتفاق الذي كان ترامب وعد أثناء حملته الانتخابية بـ “تمزيقه”.