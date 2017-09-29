60 قتيلا من مسلمي الروهينغا في قبالة سواحل بنغلادش

رجحت المنظمة الدولية للهجرة أن تكون حصيلة غرق المركب الذي كان يقل لاجئين من الروهينغا قبالة سواحل بنغلادش الخميس، بلغت 60 قتيلا.

وأعلن المتحدث باسم المنظمة التابعة للأمم المتحدة، جويل ميلمان، للصحافيين في جنيف: “تأكد مقتل 23 شخصا، وهناك 40 مفقودون يرجح أنهم غرقوا”، في اشارة الى الحادث الذي وقع الخميس.

وأضاف ميلمان: “الحصيلة الإجمالية يرجح أن تبلغ 60 قتيلا”، بعدما كانت حصيلة سابقة تشير إلى مقتل 19 شخصاً.

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ولجأ حوالى 380 ألف من الروهينغا إلى بنغلادش منذ نهاية آب، بحسب تقديرات الأمم المتحدة. ولا يزال هناك الآلاف على الطرق هربا من حملة قمع أطلقها الجيش، بعد هجمات نفذها جيش إنقاذ روهينغا أراكان على مراكز شرطة في نهاية آب.