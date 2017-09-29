وقالت وزارة الدفاع إن الجندي أطلق الرصاص خلال تدريب ليلي في ميدان رماية بمنطقة أمور بأقصى الشرق الروسي، دون أن تكشف هوية المهاجم.

وأضافت الوزارة، في بيان نقتله وكالات أنباء روسية، أن الجندي أطلق نيران بندقيته الآلية من طراز كلاشينكوف على جنود آخرين، كانوا بانتظار ممارسة الرماية قبل أن يفر.

وأشارت الوزارة إلى أن عملية بحث عن الجندي تجرى حاليا، في حين قالت سلطات مدينة بلوغورسك، حيث وقع الحادث، إنه تم تشديد التدابير الأمنية حول المنطقة.