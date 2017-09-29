سفير أميركي جديد لدى روسيا

صادق مجلس الشيوخ الأميركي الخميس، على تعيين رجل الأعمال والدبلوماسي المتمرّس جون هانتسمان، سفيراً لدى روسيا، ليشغل بذلك منصباً كان شاغراً، في وقت تتوسّع التحقيقات حول التدخّل الروسي في انتخابات الرئاسة الأميركيّة.

وتمّت المصادقة على تعيين هنتسمان، الحاكم الجمهوري السابق لولاية يوتاه، بمنصب سفير لدى روسيا خلال جلسة بمجلس الشيوخ، أوضح خلالها انّه “لا شك لديه بأنّ روسيا تدخّلت في انتخابات الرئاسة الأميركيّة عام 2016، وأن موسكو لا تزال تُهدّد استقرار اوروبا”.

وعمل هنتسمان خلال عهود رئاسيّة عدّة، وكان سفيراً في الصين بعهد الديمقراطي باراك أوباما، وفي سنغافورة بعهد جورج بوش الأب.

وكان هذا السياسي (57 عاماً)، المتخصّص في الشأن الآسيوي، مرشّحاً في الانتخابات الرئاسيّة التمهيديّة للحزب الجمهوري عام 2012.