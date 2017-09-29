5 قرارات اتهامية لصوّان في جرائم ارهابية

اصدر قاضي التحقيق العسكري فادي صوان خمسة قرارات اتهامية في جرائم ارهابية. فاتهم في القرار الاول الفلسطيني الموقوف ابراهيم.ز لانتمائه الى تنظيم مسلح مجموعة بلال بدر بهدف القيام بأعمال ارهابية سندا الى المواد 335 عقوبات والمادتين 5 – 6 من قانون 11/1/1958.

واتهم في القرار الثاني الموقوفين عبد الخلف وياسين.ج في جرم التدخل في تهريب الارهابيين في وادي خالد سندا الى المواد 295 عقوبات والمادتين 5 -6 من قانون 11/1/1958 معطوفة كلها على المادة 219 عقوبات.

واتهم في القرار الثالث خمسة لبنانيين: محمود.ا ورفاقه في جرم الانتماء الى تنظيم داعش في طرابلس وتمويل الارهاب وحيازة اسلحة خفيفة وثقيلة سندا الى المواد 335 عقوبات والمادتين 5 -6 من قانون 11/1/1958 والمواد 72 – 73 -76 اسلحة.

واتهم في القرار الرابع ثلاثة سوريين: محمد.ش ورفاقه في جرم الانتماء الى تنظيم داعش في عرسال بهدف القيام بأعمال ارهابية سندا الى المواد 335 عقوبات والمادتين 5 -6 من قانون 11/1/1958 و72 اسلحة .

واتهم في القرار الخامس السوري انور.د في جرم الانتماء الى تنظيم داعش في عرسال بهدف القيام بأعمال ارهابية سندا الى المواد المذكورة اعلاه. واحال المتهمين امام المحكمة العسكرية الدائمة للمحاكمة.