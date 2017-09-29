ترف وزاري يثير انتقاد ترامب… والمتّهم يوضح: سأسدّد نفقات رحلاتي بنفسي!

صرح وزير الصحة الأميركي توم برايس الذي انتقده الرئيس دونالد ترامب ومسؤولون، لاستئجاره طائرات خاصة لرحلاته الحكومية، بأنه سيسدد نفقات هذه الرحلات بنفسه.

وقال برايس في بيان :”اليوم سأوقع شيكاً شخصياً لمصلحة وزارة الخزانة لنفقات تنقلاتي بطائرات خاصة. لم يتكلف دافعو الضرائب أي سنتيم ثمن مقعد لي في هذه الطائرات”.

وكان موقع “بوليتيكو” الذي كشف هذه القضية قد ذكر ان “برايس قام بـ26 رحلة على الأقل منذ بداية العام، كلفت ما مجموعه 400 ألف دولار”.

ولم يذكر برايس، وهو ثري، قيمة المبلغ الذي سيسدده. كما أنه لم يوضح ما إذا كان سيسدد ثمن مقعده أو مقاعد مساعديه الذين رافقوه أيضاً.