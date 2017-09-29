واشنطن تحذر رعاياها من زيارة كوبا… وتعتزم سحب معظم العاملين في سفارتها هناك

تعتزم الولايات المتحدة سحب معظم العاملين في سفارتها في كوبا بعد تعرض بعضهم لأضرار صحية جراء “هجمات صوتية”، بحسب تقارير إعلامية أمريكية.

ونقلت التقارير عن مسؤول أمريكي رفيع لم تذكر اسمه قوله إن واشنطن ستسحب نحو 60 في المئة من العاملين في السفارة جراء تلك الهجمات على دبلوماسييها.

وتقول مصادر إن واشنطن حذرت الرعايا الأمريكيين من زيارة كوبا لأن بعض الهجمات وقعت في الفنادق أيضا.