بوتين: “الشروط اللازمة” لانهاء النزاع في سوريا اصبحت متوفرة

اعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ختام محادثات مع نظيره التركي رجب طيب اردوغان ان “الشروط اللازمة” لانهاء الحرب الدائرة في سوريا منذ ست سنوات اصبحت متوفرة.

ولفت بوتين في انقرة الى ان روسيا وتركيا تعتزمان “تعميق التنسيق” في ما بينهما من اجل انهاء الحرب الاهلية في سوريا. وقال: “عمليا، تم توفير الشروط اللازمة لانهاء حرب الاخوة في سوريا وإلحاق الهزيمة النهائية بالارهابيين وعودة السوريين الى حياة آمنة والى ديارهم”.

كما اكد الرئيسان في مؤتمرهما الصحافي عزمهما على تكثيف الجهود لتفعيل “منطقة خفض التوتر” في محافظة ادلب من اجل المساعدة على انهاء الحرب في هذا البلد.

وعن الاستفتاء في كردستان العراق، وصف إردوغان الاستفتاء بغير المشروع، لافتا الى إن روسيا وتركيا اتفقتا على ضرورة الحفاظ على وحدة أراضي العراق وسوريا.

وقال إردوغان: “يجب منع حكومة إقليم كردستان من ارتكاب “أخطاء أكبر“.